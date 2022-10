Fórmula 1 renova com GP do México e estende contrato até 2025

27/10/2022 | 17:35



O GP do México será realizado por pelo menos mais três anos. A organização da Fórmula 1 anunciou nesta quinta-feira que acertou a renovação da etapa, com novo vínculo até 2025, após acordo com a Cidade do México e os promotores da corrida. O primeiro desses três GPs será realizado entre os dias 27 e 29 de outubro de 2023.

Após um hiato de 1993 a 2014, a etapa mexicana voltou ao calendário da Fórmula 1 em 2015. Desde a retomada, teve apenas três vencedores. Campeão antecipado desta temporada, Max Verstappen venceu a prova em 2017, 2018 e 2021. Lewis Hamilton (2016 e 2019) e Nico Rosberg (2015) foram os outros ganhadores. Em 2020, a disputa foi cancelada em razão da pandemia.

"Estou muito satisfeito em anunciar que a Fórmula 1 continuará a ter uma corrida na Cidade do México por mais três anos sob este novo acordo", disse Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1. "Todos os anos a corrida atrai um grande número de fãs apaixonados, e a atmosfera é incrível. Sei que todos ficarão animados com esta notícia. Quero agradecer a Claudia Sheinbaum, prefeita da Cidade do México, e Alejandro Soberon (CEO da CIE, empresa mexicana de entretenimento e mídia que apoia o evento)", completou.

O GP do México é a próxima corrida da atual temporada da categoria e está marcado para as 17 horas de domingo, no Autódromo Hermanos Rodrigues. Os dois primeiros treinos livres serão disputados ao longo desta sexta-feira, às 15h e 18h. No sábado, o terceiro treino ocorre às 14 e o classificatória começa às 17h.