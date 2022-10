FMI liberará US$ 5 bi em crédito para o Egito até 2023

27/10/2022 | 16:32



O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou nesta quinta-feira, 27, que irá conceder cerca de US$ 5 bilhões em crédito para o Egito no ano fiscal 2022/23. Serão liberados US$ 3 bilhões por meio do fundo Extended Fund Facility (EFF), que demandará "políticas e reformas abrangentes" por parte do país.

As autoridades egípcias ainda solicitaram um financiamento adicional sob o recém-criado Mecanismo de Resiliência e Sustentabilidade (RSF), que pode liberar até US$ 1 bilhão para o Egito.

Segundo o FMI, o objetivo do pacote será ajudar o Egito a equilibrar as balanças de pagamentos e orçamentos, como também manter a estabilidade econômica, "impulsionar profundas reformas estruturais e de governança para promover crescimento" e melhorar a resiliência do Egito a choques externos.

"O programa incluirá políticas para desencadear o crescimento do setor privado, inclusive reduzindo a presença do Estado, adotando uma estrutura de concorrência mais robusta, aumentando a transparência e garantindo uma facilitação melhorada do comércio", destacou Ivanna Vladkova Hollar, chefe do FMI no Egito.