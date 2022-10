Câmara de Santo André promove homenagem no Dia do Médico

Coluna Social



A Câmara Municipal de Santo André realizou em 18 de outubro, Dia do Médico, sessão solene em homenagem ao Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) pelos serviços prestados à população da região. O encontro realizado no Plenário Vereador João Raposo Rezende Filho, teve transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube.

Iniciativa do vereador Pedro Awada buscou reconhecer a dedicação dos estudantes, professores e funcionários, que trabalham para garantir o padrão de serviço da instituição, assim como seu status perante à comunidade acadêmica e a saúde na região do ABC. Prestigiaram a sessão o reitor licenciado do Centro Universitário FMABC e secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Governo do Estado de São Paulo, David Everson Uip, o presidente da FUABC, Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, a vice-presidente da FUABC, Maria Odila Gomes Douglas, entre outros convidados, alunos, ex-alunos e docentes da FMABC.

“Sinto gratidão por essa homenagem. Quero revigorar a importância deste binômio que é a FUABC e o Centro Universitário. Caminhamos juntos há muitos anos, mas o sucesso da FMABC é a união com a sua fundação. É um momento de grande satisfação. Na qualidade de secretário de Estado, mas muito mais de ex-aluno da FMABC, homenageio a todos os presentes, médicos e profissionais da Saúde. Estes profissionais, especialmente os nossos, se portaram de forma digna, corajosa e enfrentaram uma pandemia sem precedentes. Devemos a todos eles a vida da população brasileira” comenta David Uip.

Durante a sessão, foram celebradas pessoas que integraram a história da FMABC, simbolizando as cinco décadas da instituição de ensino. Receberam homenagens o Diretório Acadêmico Nylceo Marques de Castro; a Associação Atlética Acadêmica Nylceo Marques de Castro; a Bateria Kossacos; e a ASSEX - Associação dos Ex-alunos da FMABC. Também receberam honrarias os médicos Adilson Casemiro Pires; Adolfo Stein; Ari Bolonhezi; João Antonio Corrêa; Maria Odila Gomes Douglas; Ossamu Taniguchi (homenagem póstuma, entregue à filha e ex-aluna da FMABC, Daniela Taniguchi); e David Everson Uip. A reunião contou ainda com a presença de autoridades municipais e estaduais, além da participação especial da Banda Lira e da bateria Kossacos.

“Hoje é um dia muito festivo e emocionante. Sabemos o quanto os médicos amam o que fazem e se doam como um verdadeiro sacerdócio. Muito além de uma remuneração financeira, é o ato de sair de si mesmo e ir ao encontro do outro para cuidar, sacrificando muitas vezes a própria família. A vida humana sempre será a prioridade. Parabéns a todos pela iniciativa desta homenagem”, ressaltou o vereador e presidente da Câmara Municipal de Santo André, Pedrinho Botaro.

