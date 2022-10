Após denúncias, Beto Carrero alega que 'promoção' para petistas era brincadeira

27/10/2022 | 16:09



O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) informou ter recebido 150 denúncias anônimas sobre uma promoção do parque de diversões Beto Carrero. O local ofereceu desconto de 25% no ingresso para "petistas" que fossem de vermelho das 8h às 17h do domingo, dia 30 - horário e local do segundo turno da eleição. Depois da repercussão da promoção, o Beto Carrero afirmou que o desconto era "brincadeira".

Em uma nota publicada na quarta, 27, a companhia pediu desculpas pelo que classificou como "um mal entendido". "Galera, cadê o bom humor?", diz o comunicado. Conforme divulgado pelo parque, usuários das redes sociais - onde promoção foi anunciada - não teriam entendido a "piada".

Diferentemente da ação que incentivava a abstenção de votos contrários ao presidente Jair Bolsonaro (PL), no comunicado divulgado nesta quinta-feira, 27, a empresa pede que clientes exerçam direito ao voto antes de visitar o parque temático. "Antes ou depois de vir se divertir vá exercer o seu direito de votar. Pense no futuro do Brasil", afirmou.

Antes de oferecer descontos aos "petistas", o Beto Carrero World já havia anunciado outras ofertas envolvendo o tema das eleições. Na promoção "Passaporte verde e amarelo", o parque prometia descontos de 25% para quem visitasse a atração vestindo roupas na cor da bandeira do Brasil até 31 de outubro. Nesse caso, sem fazer condições no que se refere ao dia da eleição.

Na quarta-feira, 26, porém, em sua conta oficial do Instagram, o parque de Santa Catarina trazia frases como "Esse é para o amigo que não gosta de verde e amarelo", "Convide seu amigo petista e divirta-se o dia inteiro", "25% OFF para quem vier de vermelho", "Só para quem entrar antes das 8h e sair depois das 17h" e "Somente domingo, 30/10".

Ministério Público

Em nota, o TRE de Santa Catarina afirmou ter encaminhado as denúncias ao Ministério Público Eleitoral (MPE), órgão que tem competência para requerer a apuração do ocorrido. Se o MPE determinar abertura de representação, o processo será distribuído a um dos juízes do Tribunal. "A Justiça Eleitoral, a quem não cabe investigar e sim julgar, não pode se manifestar além disso sobre o caso, pois precisa aguardar a atuação do Ministério Público Eleitoral", diz.

A oferta de descontos também foi parar na Procuradoria-Geral Eleitoral depois que a campanha do ex-presidente Lula ajuizou uma notícia-crime contra a empresa, pedindo que o parque de diversões fosse investigado por compra de votos. Após a repercussão nas redes sociais e da ação judicial, ambas as postagens sobre as promoções foram apagadas da página do parque catarinense.

Nas redes sociais, a ação publicitária foi entendida como um incentivo para que clientes "petistas" não votassem no segundo turno, o que gerou críticas à empresa.