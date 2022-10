Kourtney Kardashian revela que não lembra de boa parte de sua cerimônia de casamento em Las Vegas

27/10/2022 | 16:10



Esqueceu tudo! Durante o episódio mais recente de The Kardashians, Kourtney Kardashian fez uma grande revelação. Segundo a empresária, em sua primeira cerimônia de casamento, que aconteceu em uma capela de Las Vegas na madrugada, ela estava super bêbada. Ela ainda contou que além de estar alcoolizada, não consegue lembrar de boas partes do evento.

- Eu apaguei. Na verdade, eu não me lembro. Eu nem me lembro de como Elvis cantou para mim andando pelo corredor, Eu simplesmente não me lembro. Eu não lembrava que tinha um buquê.

E não para por aí! Além de não ter a memória completa, Kourt falou que, após o final da cerimônia, vomitou e tentou ficar pelada.

- Eu era um kebab desleixado quente, complementou.

Vale lembrar que essa foi apenas uma dos três casamentos que a empresária teve com Travis Barker. Além de ter casado na capela de Vegas, o casal ainda oficializou os votos em um tribunal de Santa Bárbara, e deu uma grande festa em Positano, na Itália.

