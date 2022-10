Com dois casos de dengue por dia, região intensifica combate ao Aedes aegypti

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



27/10/2022 | 15:43



Entre janeiro e outubro deste ano, os municípios do Grande ABC registraram dois novos casos de dengue por dia. As 622 infecções notificadas pelas equipes de Vigilância à Saúde no período representam queda de 38,5% em relação às 1.019 confirmações da doença em 2021 (janeiro a dezembro). No comparativo da média mensal, também houve diminuição, de 27%, no número de casos positivos, de 85 para 62.

A redução dos índices regionais foi puxada por Diadema. A cidade teve 554 confirmações de dengue em 2021 e 178 entre janeiro e outubro deste ano, queda de 67,8%, a maior entre as sete cidades.

No sentido oposto, Santo André, São Caetano, Mauá e Rio Grande da Serra tiveram aumento de registros da doença. As quatro cidades acompanham a tendência nacional de crescimento de casos prováveis de dengue entre 2021 e 2022. As ocorrências saltaram de 478,5 mil no último ano para 1,3 milhão neste, aumento de 184,6%.

Apesar de serem utilizados como termômetro para a tomada de ações pelo poder público, os dados sobre notificações da doença não refletem, necessariamente, o cenário de proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O combate ao vetor destas arboviroses deve ser feito durante todo o ano, sem restrições, e com a participação de toda a sociedade.

É o que explica a sanitarista Leonice de Aguiar, que integra o Núcleo de Educação em Saúde Pública da Prefeitura de Santo André. “Os sinais e sintomas da dengue são muito parecidos com o de uma síndrome gripal e a pessoa não busca o serviço de saúde ou não recebe o diagnóstico da doença. Além disso, quase 80% dos casos são assintomáticos”, observou a especialista.