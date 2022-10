Menina de 3 anos entra com duas armas em creche de Santo André

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



27/10/2022 | 15:06



Na manhã desta quinta-feira (27) uma criança de 3 anos entrou com duas armas na creche municipal Adalgisa Boccasino Pinheiro de Faro, localizada no Jardim Marek. Segundo informações da Prefeitura, por volta das 7h, a professora da unidade de ensino acessou os pertences da menina, atividade rotineira antes do início das aulas de período integral, e encontrou duas armas modelo garrucha (arma de cano curto semelhante a pistola ou revólver) em sua mochila.

Ao identificar os objetos, a diretoria da escola acionou a GCM (Guarda Civil Municipal) e a família da estudante. Com o controle da situação por parte da equipe, a criança continuou a rotina escolar normalmente, enquanto a guarda conduziu o responsável pela menor para o 6° Distrito Policial de Santo André para elaboração do flagrante.

"Neste momento, a Secretaria de Municipal de Educação participa ativamente dos encaminhamentos para as devidas providências. Representantes da pasta acompanham o desenrolar do caso na delegacia, inclusive com atuação do Conselho Tutelar", destacou o Paço em nota.