Cochilou! Momento de Boris Casoy durante programa ao vivo viraliza

27/10/2022 | 15:10



Cochilou e viralizou! Nesta quinta-feira, dia 27, um momento de Boris Casoy deu o que falar nas redes sociais.

Durante uma participação no CNN Novo Dia, o jornalista passou por um momento um tanto quanto inusitado ao cochilar ao vivo. Tudo começou após Casoy comentar uma decisão de Alexandre de Moraes, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

- Me parece que esse assunto merecia, pelo menos, uma investigação rápida e detalhada. Com isso, as rádios deveriam ser obrigadas a transmitir o que não foi transmitido, se é que elas não estejam falando a verdade sobre o não recebimento das propagandas da campanha de Bolsonaro. Enfim, está tudo acontecendo na mais perfeita confusão.

Assim que terminou a fala, ele não segurou o sono, acabou dormindo ao vivo e a imagem dele foi cortada.

- Confusão realmente é a palavra certa. Muito obrigada, Boris, disse o âncora do jornal.