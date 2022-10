Crédito para negativados: buscas online saltaram 31150% em setembro

Da Redação

Do 33Giga



27/10/2022 | 14:55



Com dois anos intensos de economia em defasagem, o número de pessoas e famílias em inadimplência no país também cresceu. Com o intuito de sair do vermelho, quitar dívidas ou colocar em ação planos que estavam parados, muitos brasileiros têm buscado por empréstimo para negativado.

É o que aponta um levantamento realizado pelo Índice FinanZero de Empréstimo (IFE). A pesquisa, realizada durante todo o mês de setembro, com cerca de 4,89 milhões de consultas no Google, apontou que o termo “empréstimo negativo liberado na hora” cresceu cerca de 31150% em comparação ao mês de agosto.

As contas em atraso e as parcelas que não acabam já se tornaram condições frequentes no cotidiano financeiro de mais de 63 milhões de brasileiros que estão com o nome sujo por conta de dívidas, segundo dados divulgados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) no mês de julho.

Os números correspondem a 39,17% da população maior de idade no Brasil. Em resumo, é simp´les entender porque termos relativos a empréstimo para negativado subiu tanto.

“Mesmo com a retomada do mercado de trabalho surpreendente nos últimos meses, o cenário macroeconômico continua incerto no país e muitos brasileiros têm procurado por empréstimo para negativado como alternativa para quitar as dívidas”, diz Rodrigo Cezaretto, diretor operacional da FinanZero. “Por isso, a obtenção de créditos torna-se ainda mais uma possibilidade, até mesmo para quem está negativado”.

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), no mês de julho, o país atingiu recorde histórico de aproximadamente 42,3 milhões de empregos formais.

Em paralelo, outro termo que se destacou no buscador foi “empréstimo negativado online”, um crescimento de 200% no mesmo período. Esses números evidenciam a necessidade e a emergência de pessoas que buscam por crédito, principalmente em um período em que enfrentam acúmulo de contas, preços elevados, alta do dólar, da inflação e de juros.

Busca por consignado do Auxílio Brasil também está entre as principais pesquisas

As pessoas realmente estão buscando por empréstimo para negativado.

Isso porque não foi somente a busca por empréstimo para negativados que cresceu. Em segundo lugar, as pesquisas por consignado Auxílio Brasil também foram destaques no último mês. Termos como “que dia vai ser liberado o empréstimo do Auxílio Brasil” e “empréstimo Auxílio Brasil sai hoje” atingiram 5950% e 600%, respectivamente, no buscador.

O consignado em questão trata-se de um tipo de empréstimo que permite que os beneficiários de programas assistenciais do Governo Federal, como Auxílio Brasil (PAB), tenham descontado no benefício as parcelas dos empréstimos contratados em instituições financeiras habilitadas junto ao Ministério da Cidadania. As parcelas são descontadas diretamente do benefício todos os meses com juros que não podem ser superiores a 3,5% ao mês e a parcela mínima de pagamento do empréstimo de R$15 por mês e máxima de R$160.

A preocupação e o senso de urgência em se ter dinheiro e renda resultaram em um aumento nas buscas por crédito, seja do consignado do Auxílio Brasil ou crédito para negativados. De acordo com o último levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) em agosto, a inadimplência ainda atinge 79% das famílias brasileiras.

“É possível notar que os brasileiros estão ainda mais necessitados de dinheiro e renda extra. Com isso, estão enxergando nos pedidos de empréstimo uma chance de saírem do endividamento, por esse motivo as buscas pelos termos têm sido tão intensificadas. O país continua enfrentando uma situação em que o poder de compra ainda está no mínimo”, analisa Rodrigo.