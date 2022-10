Yasmin Brunet comenta sobre acusação de tráfico humano: Coisas absurdas

27/10/2022 | 13:11



Após ter anunciado que estava começando a tomar as medidas legais necessárias para lidar com as acusações de tráfico humano, Yasmin Brunet decidiu falar diretamente com os seguidores através do Instagram para deixar todos à par do que está de fato rolando.

Na última quarta-feira, dia 26, a modelo publicou um vídeo onde explica como as acusações surgiram e diz que, na mesma noite em que tudo começou, já foi para a Delegacia de Crimes Cibernéticos fazer uma denúncia.

- Eu jamais pensei que uma coisa tão sem nexo, tão sem noção fosse tomar a proporção que tomou. Também queria deixar claro que hoje eu procurei a delegacia com meu advogado Robson Cunha, eu não fui depor ou esclarecer nada, muito pelo contrário. Foi para já dar entrada e formalizar as ações contra as mulheres que cometeram um crime contra minha honra. Vou explicar como envolveram meu nome nessa história. Li uma matéria sobre duas meninas brasileiras que estavam sendo procuradas pelas famílias, porque supostamente tinham desaparecido. Coincidentemente, quando entrei no Instagram de uma dessas meninas, da Letícia, e ela estava tinha acabado de iniciar uma live, então entrei na live dela e lendo os comentários das pessoas e tentando entender o que estava acontecendo, eu fiz o seguinte comentário: Letícia, se você estiver bem, vira o telefone e mostra onde você está, porque tem pessoas preocupadas com você.

Logo em seguida, a live teria sido finalizada e então a jovem publicou um vídeo onde acusava Yasmin de estar envolvida com o suposto sequestro. Vale lembrar que este foi o motivo pelo qual o caso se tornou viral nas redes sociais e as pessoas começaram a se mobilizar para tentar ajudar a moça e sua amiga.

- De fato, estava preocupada com ela pelas coisas que tinha lido e pelas coisas que tinham me falado. Logo em seguida, ela ficou chateada e encerrou a live. Então, a Kate a Luz, que está com essas duas meninas brasileiras fora do Brasil, fez um post querendo amaldiçoar a minha vida com macumba, magia - palavras dela. Começou a me acusar de várias coisas, falar coisas sem sentido algum, sem nexo. Em seguida, essas meninas se juntaram e inventaram, começaram com essa acusação, esse crime contra a minha honra, dizendo que eu tinha colocado elas em cativeiro com homens armado na porta. Elas cometeram um crime, mentiram, me acusaram de coisas absurdas, achando que a internet é uma terra sem lei. Mas isso não é verdade.

Mas as coisas não pararam por aí, a influenciadora ainda contou que Kate a Luz, a mulher que supostamente acompanha as outras duas garotas nos Estados Unidos, teria ameaçado bater em Yasmin caso se encontrassem na rua.

- Vou fazer questão de mostrar para elas que na internet existem leis que precisam ser seguidas. Isso não é uma brincadeira que se faz com alguém. Esse tipo de acusação seríssima não é o tipo de brincadeira que se faz com alguém. Elas até desmentiram isso, dizendo que era brincadeira. Todo esse caos que elas criaram, inclusive me ameaçaram. A Kate a Luz fez uma live dizendo que me encheria de porrada se me visse, que era para eu ir com meu advogado e polícia, que se eu fosse sozinha ela me encheria de porrada e que eu não poderia fazer nada sobre isso. Bom, estou fazendo, dei entrada e vou até o final para mostrar para elas que existem leis na internet, que esse tipo de coisa jamais deveria ser levado como brincadeira.

Vale lembrar que na última quarta-feira, dia 26, a Polícia Civil informou que descartou a possibilidade de Letícia Maia Alvarenga, a jovem de 21 anos de idade, estar desaparecida. A nota informa que a hipótese foi descartada após as primeiras diligências sobre o caso.