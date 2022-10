Taylor Swift tira trecho de vídeo do ar após ser acusada de gordofobia

27/10/2022 | 13:10



Taylor Swift decidiu mudar um trecho de seu novo clipe após virar alvo de polêmicas. No vídeo Anti-Hero, a cantora aparecia subindo em cima de uma balança e ficando visivelmente decepcionada ao ver a palavra gorda aparecer no visor do aparelho.

Apesar do sucesso do álbum Midnights, essa questão acabou ganhando um destaque importante. Por isso, Taylor decidiu excluir esse trecho do clipe. Agora, quando a cantora sobe na balança, apenas vemos uma outra versão sua balançando a cabeça negativamente.

Nas redes sociais, internautas debateram o assunto. Enquanto algumas pessoas se ofenderam, outras acharam que o vídeo não tinha nada demais. Veja alguns comentários:

Uma mulher magra como ela subindo em uma balança e vendo a palavra gorda? Mesmo que ela tenha um distúrbio alimentar ou de imagem, ainda assim está errado associar uma pessoa gorda a uma decepção, a algo ruim, argumentou uma internauta.

Pessoas gordas não precisam que lhes imponham, mais uma vez, que é o pior pesadelo de todos se parecer conosco. Ter um distúrbio alimentar não justifica a gordofobia, escreveu outra.

Eu, como gorda, declaro que a Taylor Swift não foi gordofóbica no vídeo de anti-hero, disse outro.

Taylor Swift não pode nem mais ter liberdade artística que a chamam de gordofóbica, opinou uma fã