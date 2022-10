DNApp: conheça o aplicativo de cidadania portuguesa

Da Redação









O número de brasileiros que tem buscado obter o reconhecimento de sua dupla nacionalidade segue crescente nos últimos anos. De acordo com registros da assessoria jurídica que atua em processos de nacionalidade portuguesa, a DNA Cidadania, mais de 30 mil pessoas interessadas em embarcar nessa jornada foram atendidas entre 2021 e 2022.

Números que refletem a realidade retratada pelos dados do Serviço Estrangeiro e Fronteiras (SEF) da Embaixada Portuguesa: mais de 200 mil brasileiros já haviam estabelecido a vida no país até março deste ano. Isso representa 30% de todos os estrangeiros em situação regular.

“Durante a pandemia essa procura aumentou exponencialmente. Trabalhamos em processos de nacionalidade portuguesa há sete anos, com crescimento de 50% ao ano desde então. Nos últimos dois anos, chegamos a atender cerca de mil pessoas por mês”, diz o advogado Dr. Rodrigo Lopes, CEO da DNA Cidadania. “Ao todo, foram mais de 30 mil interessados no processo de dupla cidadania nos últimos dois anos, um número desafiador para ser gerenciado, principalmente quando avaliamos todas as etapas que compõe essa jornada, as documentações e demais informações que fazem parte do trâmite.”

Para organizar os processos e torná-los acessíveis aos clientes, a empresa criou o primeiro App de cidadania portuguesa do mercado, o DNApp (www.dnacidadania.com.br). O software organiza todas as etapas, arquiva documentos, certidões e informações da família, estrutura a árvore genealógica e permite o acompanhamento processual e financeiro online, em tempo real.

“O sistema do DNApp foi desenvolvido com base em nosso trabalho interno, facilitando toda a burocracia que enfrentávamos. Com o aplicativo, temos um dia a dia de trabalho mais ágil, melhorando o atendimento aos que buscam a cidadania portuguesa”, aponta Lopes. “Todos os clientes têm acesso ao DNApp da sua família e podem se comunicar conosco no sistema de comentários internos. Sempre que registramos algum andamento, ou respondemos a um comentário, o cliente recebe uma notificação por e-mail, assim como pelo grupo da família no WhatsApp.”