Da Redação



27/10/2022 | 12:18



Palavra do Leitor - 27 de outubro de 2022

GM -­ 1

Entendo não se tratar de inércia de administração municipal uma montadora revisar os seus planos, a exemplo do que já aconteceu com Ford e Toyota quando saíram do Grande ABC. Empresas focam produtividade, redução de custos, competitividade, distância de sindicatos, saúde financeira e sobretudo lucro que é o objetivo de qualquer empresa, nada muda o foco! Montadora é uma indústria acostumada, de longa data, a mamar incentivos e sempre usam empregos gerados para pressionar por mais. Portanto se decidir transferir produção daqui para outracidade ou país, entendo que deveria ser obrigado a devolução de centavo por centavo do incentivo utilizado. Simples assim!

Walmir Ciosani - São Bernardo

GM -­ 2

Isso aí é tudo culpa dos próprios peões. Reclamam de tudo e ainda por cima tem o sindicato, um monte de vagabundos querendo exigir aquilo que eles acham que é certo. Os donos de empresas estão certíssimos, pois quem paga os salários são eles e não o sindicato ­ haja vista este ex-sindicalista que afundou o nosso País com esse PT dizendo que é tudo trabalhador.

Robson Santana - Santo André

GM ­- 3

Isso não tem nada a ver com política. As empresas sempre vão procurar países ou municípios que ofereçam descontos fiscais. Para ficar compreensivo a todos, seja Lula ou Bolsonaro na Presidência, isso iria acontecer da mesma maneira, por que o Brasil é um manicômio fiscal. Os produtos aqui produzidos são tributados desde sua estruturação até o cliente final. Por isso, tudo no País é caro. O Brasil precisa de uma reforma administrativa e tributária urgente, porque senão a partir do ano que vem veremos cada dia mais empresas indo embora. A China é um país muito atrativo por quê? Mão de obra barata. O País precisa de reformas estruturantes, senão caminhamos a passos largos para nos tornarmos uma Venezuela, que todos os brasileiros temem.

Claudemir Mori - São Bernardo

Eleições

Nunca foi tão fácil escolher um candidato a presidente da República. Vejamos. Temos dois caminhos a seguir. Um é escolher entre dois militares e outro dois larápios, para dizer o mínimo; um é seguir rumo a países desenvolvidosde primeiro mundo e outro rumo a republiquetas como Venezuela, Nicarágua e Argentina, só para ficar na vizinhança; um é seguir com uma economia liberal, privatizante e que propicia o fortalecimento do pequeno, médio e grande empresários, gerando empregos e girando a economia e outro é voltarmos a um estado inchado, ineficiente, interventor e que serve somente para cabidão de empregos, corrupção e sugar a iniciativa privada. Nunca é demais lembrar que o STF (Superior Tribunal Federal) e TSE (Tribunal Superior Eleitoral) estão atuando forte para voltarmos ao velho modelo onde poucos mamam nas tetas do governo e a grande maioria da população fica com migalhas.

Mauri Fontes - Santo André