Cássia Kis faz declarações polêmicas durante entrevista e diz: Pandemia foi maravilhosa para mim

27/10/2022 | 12:11



Cássia Kis arrumou uma dor de cabeça para chamar de sua após uma entrevista polêmica dada para a apresentadora Leda Nagle. No bate-papo, a atriz acabou soltando algumas frases contraditórias sobre a comunidade LGBTQIA+.

Atualmente no ar como Sildália, personagem de Travessia, a atriz afirmou que é católica e sente que as famílias brasileiras estão sendo ameaçadas.

- Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens de crianças de seis, sete anos [de idade] se beijando, duas meninas se beijando, onde há um espaço chamado beijódromo.

A atriz ainda disse que acredita que quando há uma relação entre duas pessoas do mesmo sexo, a vida humana também está sendo destruída.

- O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana, na verdade, porque onde eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?

Logo depois, Cássia entrou na questão da pandemia e afirmou que o período em que as pessoas precisaram ficar em casa por conta do coronavírus, foi maravilhoso para ela já que a atriz se reaproximou de Deus.

- Eu estou com a vida cheia de Deus muito recente. Essa pandemia foi maravilhosa pra mim, ela me trouxe a verdade. Primeiro, através de um sacerdote incrível, e eu conheci o Brasil Paralelo.