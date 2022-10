Escola cristã de Kanye West, Donda Academy, fecha após falas polêmicas do rapper

27/10/2022 | 12:11



A vida de Kanye West não está nada fácil após diversas declarações polêmicas que arrancaram diversos contratos do rapper com marcas famosas e acabou com a sua escola cristã, a Donda Academy.

Segundo o Page Six, o diretor Jason Angell, anunciou nesta quinta-feira, dia 27, aos pais que a escola será fechada com efeito imediato após as falas polêmicas do rapper nos últimos dias. O comunicado informou aos responsáveis das crianças que não haverão mais aulas pelo próximo período letivo, que nos Estados Unidos prossegue até meados de agosto.

Vale lembrar que a mensalidade cobrada em Donda Academy chega ao valor quase 79 mil reais e os pais são obrigados a assinarem um acordo de confidencialidade. A decisão do fechamento para não ser definitiva, o comunicado não deixa claro sobre uma possibilidade das atividades voltarem em 2023.

Mas calma, ainda não acabou! O ex de Kim Kardashian também havia sido restringido do Instagram e recuperou sua conta nesta quinta-feira e já voltou com tudo. O rapper fez uma publicação para falar sobre a quantia de dinheiro que perdeu após ter seus contratos cancelados.

No post, o artista se refere diretamente ao CEO da Endeavor, Ari Emanuel, uma das pessoas mais influentes de Hollywood e que foi responsável por convencer grandes marcas a desfazerem contratos com Kanye. No texto, o cantor revela que perdeu dois bilhões de dólares, cerca de dez bilhões de reais, em apenas um dia.

Ari Emmanuel. Perdi dois bilhões de dólares em um dia. E ainda estou vivo. Este é um discurso de amor. Ainda amo você. Deus ainda ama você. O dinheiro não é quem eu sou. As pessoas são quem eu sou, escreveu West na publicação.

Vale lembrar que toda a polêmica se deu após comentários antissemitas feitos por Kanye West nas redes sociais. O cantor chegou a tentar contratar advogados para o ajudarem com seu caso, mas está enfrentando uma série de problemas.

Além da Balenciaga, a marca de tênis Adidas com que o rapper mantinha a coleção Yeezy, também decidiu cancelar seu contrato exclusivo e parece que a decisão deixou o artista bem irritado, já que segundo o TMZ, ele decidiu fazer uma visitinha aos escritórios da marca sem ser convidado.

O site norte-americano ainda revelou que Kanye precisou ser escoltado para fora por dois executivos após tentar ter uma conversa com os donos da marca para repensarem a decisão de rescisão de contrato, mas parece que não irá conseguir nada, já que os criadores da Skechers são de uma família judia.