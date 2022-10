Eliezer viaja em classe econômica enquanto Viih Tube na executiva e brinca: - Ela está aqui para me humilhar

27/10/2022 | 12:11



Todo mundo sabe que Eliezer e Viih Tube estão vivendo uma fase ótima no relacionamento e que os dois anunciaram recentemente que estão esperando a primeira filha do casal. Com um chá de bebê pra lá de luxuoso e recheado de famosos, os dois anunciaram que estão esperando por Lua.

E recentemente, os dois que adoram dividir cada passo que dão em suas redes sociais comentaram que pegaram lugares diferentes para sentar em um avião. Pois é, o ex-BBB contou que ele estava viajando para montar o enxoval da criança pela classe econômica e a namorada estava na classe executiva.

- Ela vai de executiva e eu, mero mortal, de econômica porque eu que paguei a passagem.

Em um vídeo publicado nos Stories, Viih Tube diverte os fãs porque vai até a poltrona de Eli e ele, claro, brinca com a situação:

- Ela está aqui pra me humilhar, porque ela está de Business e eu estou de econômica. Eu sou pão duro, mas ela está de patroa hoje.

Vale lembrar que tudo foi comentado com um super bom humor entre os dois.