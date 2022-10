Livro de Príncipe Harry ganha data de lançamento; saiba mais

27/10/2022 | 12:11



Segue a ansiedade! Nesta quinta-feira, dia 27, foi divulgada a data de lançamento do livro do Príncipe Harry, que conta a história de vida do duque de Sussex. A editora Penguin Random House, responsável pela obra que recebe o título de Spare, anunciou os detalhes em suas redes sociais.

Estamos empolgados em anunciar a história notavelmente pessoal e emocionalmente poderosa do príncipe Harry, o duque de Sussex. SPARE, o tão esperado #PrinceHarryMemoir, será publicado em 10 de janeiro de 2023.

No site oficial, a empresa contou um pouco do que está por vir e até mencionou a Princesa Diana na descrição do livro:

Foi uma das imagens mais marcantes do século XX: dois meninos, dois príncipes, caminhando atrás do caixão de sua mãe enquanto o mundo assistia com tristeza ? e horror. Enquanto Diana, princesa de Gales, foi sepultada, bilhões se perguntaram o que os príncipes deveriam estar pensando e sentindo ? e como suas vidas se desenrolariam a partir daquele momento.Para Harry, esta é a história finalmente.Com sua honestidade crua e inabalável, Spare é uma publicação de referência cheia de insights, revelações, auto-exame e sabedoria duramente conquistada sobre o poder eterno do amor sobre a dor.

A editora ainda prometeu que a história será contada com uma honestidade bruta e inflexível. E aí, ficou ansioso para saber quais foram as revelações feitas pelo Príncipe Harry em Spare?