Obituário - 28 de outubro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/10/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Maria da Penha de Lima, 94. Natural de Alpinópolis (MG). Residia na Vila Industrial, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmem Serena Fontalva Ormelli, 81. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Osvaldo Arigoni, 80. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Auxiliar de serviços gerais. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Patrocina Rosa da Conceição, 80. Natural de Pesqueira (PE). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 22. Jardim da Colina.

Maria de Lourdes Mantovan Mesurini, 80. Natural de Nhandeara (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marina Aparecida Benmvenuto Ribeiro, 78. Natural de Lins (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Alice de Sá Conde, 69. Natural de Guatapará (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odílio Simas Rossetto, 68. Natural de Paranavaí (PR). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Agenor Celso Fachina, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Operador de máquina. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Paulo Celestino Leite, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Rica, em santo André. Dia 22, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Silmara Rodrigues dos Santos, 50. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Esteticista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Hilda Lopes dos Santos, 95. Natural do Morro do Chapéu (BA). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Anna Mantuan, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Patente Novo, em São Paulo, Capital. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Fredrigo, 92. Natural de Piracicaba (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério Municipal de Charqueada (SP).

Catarina Peres de Lima, 83. Natural de Cedral (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Jorge Mariano, 78. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Valderleia Aparecida Delgado, 78. Natural das Águas do Prata (SP). Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Deolinda Maria de Oliveira Costa, 65. Natural de Cipotânia (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Ivan Aparecido Lopes, 64. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Janine Aparecida Tavares Monteiro, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Davi Antonio Carreiro de Medeiros, 62. Natural de Bariri (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Joselita Batista Ferreira, 62. Natural do Afogados da Ingazeira (PE). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

José Alves de Moura, 61. Natural da Água Branca (PI). Residia no Jardim Farina, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Clovis Marques Pereira Ferez, 58. Natural de Diadema. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Marcus Diógenes Petrillo, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério do Araçá, na Capital.

SÃO CAETANO

Antonia Bazan do Nascimento, 87. Natural de Catanduva (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Prensista. Dia 22, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Emerita Correia da Silva, 84. Natural de Aporá (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Marinalva dos Santos Assis, 76. Natural de Paranatama (PE). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 22, em São Bernardo. Vale da Paz.

Vera Lúcia de Oliveira Silva, 71. Natural de Cataguases (MG). Residia na Chácara Húngara, Centro de Diadema. Pensionista. Dia 22, em Santo André. Vale da Paz.

Maria José da Silva Filha, 71. Natural de Bonito (PE). Residia na Cidade Júlia, na Capital. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Mario Brandão de Souza, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Elcio Celestino Leite, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Rica. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Carlos Gomes Marques, 57. Natural de São Miguel de Campos (AL). Residia no Jardim Reiberg, em São Paulo, Capital. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Odair Mercham Junior, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Neuza Morais Gomes, 46. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Fernando Fagner da Silva, 39. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Marcos Alberto Gomes Pacheco, 43. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Bonita, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.