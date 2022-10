Obituário - 27 de outubro de 2022

Ademir Medici ,br> Do Diário do Grande ABC



27/10/2022 | 11:55



SANTO ANDRÉ

Maria da Penha de Lima, 94. Natural de Alpinópolis (MG). Residia na Vila Industrial, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Takako Honda, 90. Natural do Japão. Residia na Vila Curuçá, em santo André. Dia 21. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Marlene Angélica Toledo, 86. Natural de Brumado (BA). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 21. Memorial Phoenix.

Maria da Conceição Silva, 85. Natural de São Caetano. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jovita Nóbrega de Sousa, 83. Natural de Portugal. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Enfermeira. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos Perkowitsch, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Patente, na Capital. Dia 21, em Santo André. Jardim da Colina.

Edegar Lopes, 79. Natural de São Joaquim da Barra (SP). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Wilson Laureano Antonio, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Motorista. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Euclides Vieira da Silva, 67. Natural de Nazaré da Mata (PE). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Adriano Coelho, 66. Natural de Juiz de Fora (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Riberto Soares Visotechy, 54. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Engenheiro. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Brasilino Faustino Pereira, 99. Natural de Itagiba (BA). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Raimunda Borges dos Santos, 84. Natural de Nazaré do Piauí (PI). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério Campo Santo de Nazaré do Piauí.

Maria do Ceo de Souza, 74. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Isabel Cristina de Aguiar, 67. Natural de Paraguaçu Paulista (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Júlio Malaquias da Silva, 61. Natural de São Benedito do Sul (PE). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Ivaldo Marreiro da Silva, 60. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Francisco Miguel de Oliveira, 57. Natural e Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Municipal Santo Antonio, distrito de Cariutaba, em Farias de Brito (CE).

SÃO CAETANO

Elias Antonio da Silva, 69. Natural de Lajedo (PE). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Pedreiro. Dia 21, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Nilza Barboza de Almeida, 80. Natural de Mirangaba (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Alvino José de Souza, 78. Natural de Jacobina (BA). Residia no Parque Reid, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Anedina Ferreira Rodrigues, 71. Natural de Birigui (SP). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Regina Maria Meister, 62. Natural do Rio Negro (PR). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Aparecida Leite, 58. Natural de Jurú (PB). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Josué Sousa dos Santos, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Deusi Domingos Pereira, 54. Natural de Jequeri (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Ronaldo Pereira dos Santos, 45. Natural de Icó (CE). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 21, em Diadema. Cemitério de Icó.

Ícaro Ribeiro Vitor, 34. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Álvaro dos Santos, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Pastoril, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Meire Ribeiro, 79. Natural de Corumbá (MS). Residia na Vila Belmiro, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

José Silvino de Jesus, 68. Natural de São Cristóvão (SE). Residia no bairro Santa Tereza, em Rio Grande da Serra. Dia 21, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.