Ibovespa corrige parte das quedas e mira 114 mil pontos, mas cai 5% na semana

27/10/2022 | 11:52



O Ibovespa busca recuperar parte das recentes perdas, estimulado pela alta das bolsas americanas, por balanços internos e de olho na política. Por aqui, as ações de blue chips ajudam a impulsionar o índice, exceto Vale, que cai em torno de 4% e contamina o setor. Além do recuo do minério de ferro na faixa de 4% hoje na China, há expectativa de queda no lucro da mineradora após o fechamento da B3. O Ibovespa caiu 1,62%, aos 112.763,79 pontos, completando três series de queda.

As ações de Yduqs e Cogna ocupam a lista das oito maiores elevações do Ibovespa, com ganhos de quase 14% e 7%, respectivamente, com investidores atrelando a possível vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo a uma proposta de governo que aceleraria o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

"Tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e uma mistura de euforia e ansiedade por eleição. O mercado está tentando ver o que pesa mais e colocar nos ativos. De forma geral, os balanços têm agradado", diz avalia Felipe Castro, especialista de renda variável da Blue3.

Os papéis da Ambev, por exemplo, avançam acima de 3%, após a empresa informar seu resultado do terceiro trimestre. O lucro líquido da Ambev foi de R$ 3,215 bilhões no terceiro trimestre de 2022, uma queda de 13,4% em relação ao mesmo período de 2022, mas ficou 22% acima do esperado. O Ebitda ajustado foi de R$ 5,6 bilhões, alta de 2,4%.

Apesar da valorização do Ibovespa, Ariane Benedito, economista especialista em mercado de capitais, faz ponderações. "Está subindo, mas os vetores são negativos", diz. "Os investidores seguem cautelosos, e deve ser assim até o fim da semana até quem vencer a eleição mostrar seu plano de governo."

Além da alta de mais de 1% do petróleo, as ações da Petrobras sobem e tentam apagar as quedas recentes. Banco do Brasil, outro foco dos últimos dias, também avança.

Porém, a proximidade do segundo turno das eleições no Brasil, cujo clima tem esquentado, segue no radar dos investidores.

"Pesou mais do que o imaginado político nos últimos dias. Achávamos que com a agenda cheia desta semana, com decisões de política monetária, inclusive no Brasil, poderia amenizar um pouco, mas não. Os investidores estão cautelosos. Ajuda na reprecificaçao do mercado", avalia Ariane.

Conforme a MCM Consultores, a campanha presidencial chega à reta final, com o risco político em torno do processo em alta.

Às 11h41, o Ibovespa subia 0,86%, aos 113.663,70 pontos, ante máxima aos 114.295,69 pontos, em elevação de 1,36%.