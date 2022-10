Hotéis na França – 10 opções incríveis na Provence

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



27/10/2022 | 11:55



Conhecida pelos campos de lavanda, a Provence abriga alguns dos cenários mais românticos e charmosos da Europa. Além de contar com atrações incríveis, o destino tem ótimas opções de hospedagem. Quem procura bons hotéis na França, por exemplo, provavelmente vai encontrar várias opções nas cidades da região sul do país.

Hotéis na França: dicas de hospedagem na Provence

O Rota de Férias elegeu alguns dos melhores hotéis para se hospedar na Provence:

Abaixo, veja detalhes e fotos das acomodações selecionadas.

La Mirande

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ho^tel La Mirande***** Avignon (@la_mirande)

Antiga residência de cardeais, o La Mirande fica em Avignon, bem em frente ao famoso Palácio dos Papas. As acomodações são extremamente luxuosas e o restaurante do hotel ostenta uma estrela Michelin.

—

Domaine De Manville

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domaine de Manville (@domainedemanville)

Localizado na região de Les Baux-de-Provence, o Domaine De Manville transporta os visitantes para uma legítima vila provinciana. As acomodações (é possível escolher entre apartamentos e villas) são enormes e muito confortáveis.

—

Le Phébus & Spa

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Le Phe´bus & Spa (@lephebus)

O luxuoso Le Phébus & Spa fica próximo aos famosos vilarejos de Gordes e Roussillon. Além de contar com um spa completo, o local é lar do restaurante do renomado chef Xavier Mathieu, que também é proprietário do empreendimento.

—

Château de Fonscolombe

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cha^teau de Fonscolombe (@chateaudefonscolombe)

Construído em um castelo do século 18 totalmente renovado, o Château de Fonscolombe fica em um parque de nove hectares no vilarejo de Le Puy-Sainte-Réparade. A decoração é em estilo provençal rústico e a gastronomia explora as delicias da cozinha francesa.

—

Hôtel des Augustins

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ho^tel des Augustins *** (@hoteldesaugustins)

O Hôtel des Augustins é uma boa opção para quem pretende conhecer Aix-en-Provence. Os quartos foram construídos em um convento do século 15. Já a recepção fica em uma antiga capela do século 12.

—

Benvengudo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Benvengudo Hotel Restaurant (@benvengudo)

Perto de Les Baux de Provence, o Benvengudo é um dos hotéis mais luxuosos da Provence. O hotel fica em uma antiga casa provençal, que foi restaurada e hoje abriga quartos modernos e bem decorados.

—

Auberge de Cassagne & Spa

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Auberge de Cassagne & Spa (@aubergedecassagnespa)

Com um clima retrô, o Auberge de Cassagne & Spa tem acomodações confortáveis, spa e um ótimo restaurante. O complexo fica próximo de Avignon e também conta com um enorme jardim, onde coelhos fofíssimos vivem soltos.

—

Coquillade Village

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Coquillade Provence (@coquillade_provence_resort_spa)

Pertencente à conceituada associação Relais & Châteaux, o Coquillade Village fica em uma propriedade enorme na região de Gargas e tem sua própria vinícola. Os espaços gastronômicos do hotel conquistam os visitantes com pratos deliciosos e elaborados.

—

Château de Berne

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cha^teau de Berne (@chateaudeberne)

Especializado em pratos que levam ingredientes frescos da região, o restaurante do Château de Berne foi coroado com uma estrela Michelin. O hotel tem um spa com 800 metros quadrados, piscina e acomodações amplas.

—

Le Vallon de Valrugues & Spa

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vallon de Valrugues & Spa (@vallon_de_valrugues)

O pequeno vilarejo de Saint-Rémy-de-Provence abriga uma das melhores opções de hotéis na França. Trata-se do Le Vallon de Valrugues & Spa, que reúne apartamentos e villas de luxo, spa e espaços gastronômicos incríveis.

—

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já conhece bons hotéis na França, é hora de planejar uma viagem para a capital fluminense. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.