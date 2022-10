Carina Rissi: HBO Max anuncia lançamento de ‘No Mundo da Luna’ e ‘Procura-se’

Da Redação

Do 33Giga



27/10/2022 | 11:55



A HBO Max anunciou a estreia de dois novos títulos: a série NO MUNDO DA LUNA e o filme PROCURA-SE. Ambas as produções são adaptações literárias da autora brasileira Carina Rissi e serão lançadas nos dias 13 e 25 de novembro, respectivamente.

A série NO MUNDO DA LUNA é protagonizada por Marina Moschen, que dá vida à Luna, uma jovem de origem cigana que está em busca de seu primeiro emprego como jornalista, enquanto tem o coração dividido entre dois pretendentes: Vini, interpretado por Romani, e Dante, vivido por Leonardo Bittencourt.

Em dez episódios de trinta minutos, a trama acompanha a trajetória de Luna e seus amigos em suas crises dos vinte e poucos anos. Completam o elenco Maria Clara Gueiros, Rosi Campos, Bruna Inocêncio, Priscila Lima e Luana Martau. A série é produzida pela Moonshot Pictures, com direção geral de Roberto d’Avila e direção de episódios de Maria Farkas, Claudia Castro e Michael Ruman.

“Ter a oportunidade de participar desses projetos e me desafiar a entrar de cabeça em um novo universo é realmente especial. A Warner Bros. Discovery produziu nos últimos anos conteúdos nacionais espetaculares, que conversam com o público latino-americano de maneira ímpar. É importante para o mercado literário ocupar também esse espaço com as nossas histórias e poder transformar ‘No Mundo de Luna’ e ‘Procura-se’ em produções audiovisuais e atingir uma nova audiência”, diz Carina Rissi.

Na comédia romântica PROCURA-SE, Camila Queiroz interpreta Alicia, uma jovem que sabe aproveitar a vida; viajou o mundo, é aventureira, adora festas e é louca pelo avô, sua única família, um rico empresário, dono de um patrimônio inestimável.

Mas, após a sua morte, ela vê sua vida desmoronar: para que possa receber sua herança, ela terá que estar devidamente casada. Alicia se recusa a casar e decide seguir com um plano maluco e audacioso: um marido falso, interpretado por Klebber Toledo, para conseguir ter acesso à herança e sua vida de volta.