Rihanna marca presença na première de 'Pantera Negra: Wakanda Para Sempre'

27/10/2022 | 10:54



O casal Rihanna e A$AP Rocky esteve presente no Dolby Theatre em Los Angeles (EUA) para a première de "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre". A cantora confirmou que após seis anos, lançará na próxima sexta-feira, 28, uma nova música, "Lift Me Up", que é parte da trilha sonora do filme. Usando um vestido assinado pelo estilista Rick Owens, a cantora apareceu sorridente nas fotos do tapete vermelho e também num clima romântico com o namorado. Os fãs do casal e especialmente da dona da Fenty Beauty, não pouparam elogios à artista. No Brasil, a nova sequência tem estreia prevista para o dia 10 de novembro.