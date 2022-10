Kwai: documentários sobre Coutinho, Rodrygo e Gabriel Jesus estão disponíveis no app

Da Redação

Do 33Giga



27/10/2022 | 10:55



O Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos e patrocinador oficial das seleções masculina e feminina de futebol, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), anuncia os novos episódios da minissérie documental Seleção de Estrelas, que estrearam nesta semana.

Desde terça-feira (25), os usuários encontram no perfil oficial da Seleção Masculina no aplicativo os episódios dos jogadores Coutinho, Militão, G. Arana, Rodrygo, Gabriel Jesus. Com vídeos curtos de até 6 minutos e na vertical, os mini documentários, que são narrados pelos próprios jogadores, contam com depoimentos de amigos e familiares.

Os primeiros conteúdos de Seleção de Estrelas de Alisson, Daniel Alves, Richarlyson, Vini Jr. e Paquetá já estão disponíveis desde terça-feira retrasada (18) e também podem ser encontrados em uma página especial dentro da plataforma, dedicada para promover as estreias e incentivar os usuários a realizar atividades em apoio à Seleção.

Seleção de Estrelas

O projeto Seleção de Estrelas, idealizado pelo Kwai em parceria com a CBF, traz 21 mini documentários exclusivos na plataforma, que contam a trajetória de grandes nomes da atualidade na Seleção Brasileira Masculina de Futebol.

O objetivo do projeto é explorar um formato mais pessoal, com o jogador narrando sua trajetória, além do uso de animações para dar vida aos relatos sem imagem, trazendo um olhar mais intimista. O projeto contou com um diretor, três pesquisadores e três roteiristas, que resgataram as memórias de cada jogador, resultando em mais de 90 horas de conteúdos gravados entre entrevistas e depoimentos.

Os brasileiros poderão conhecer as histórias dos jogadores Alisson, Lucas Paquetá, Vini Jr., Richarlyson, Dani Alves, Philippe Coutinho, Eder Militão, Guilherme Arana, Gabriel Jesus, Rodrygo, Alex Telles, Thiago Silva, Antony, Casemiro, Weverton, Marquinhos, Fred, Bruno Guimarães, Danilo, Fabinho; e do técnico Tite.