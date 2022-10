Lula diz que ministro Economia terá compromisso social e responsabilidade fiscal

27/10/2022 | 10:36



O candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, descreveu que o perfil do ministro da Economia em seu governo, caso eleito, será de uma pessoa com inteligência política e compromisso social. Apesar de evitar detalhar sobre a composição dos Ministérios, o ex-presidente destacou que o chefe da Economia terá que pensar na responsabilidade fiscal, mas pensar também na social.

"Cada vez que a gente pensar que tem que segurar o dinheiro, tem que pensar que tem gente passando fome", declarou o ex-presidente, em entrevista à Rádio Clube FM de Brasília. Segundo o petista, será preciso estabelecer uma política "quase de guerra" para reconstruir o País.

De acordo com o ex-presidente, será preciso retomar o diálogo com o Congresso e os presidentes das Casas. "Não é normal o Congresso querer administrar o orçamento", disse

Dentre as propostas para retomar o crescimento do País, Lula afirmou que irá retomar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) e a realização de conferências nacionais para debater políticas públicas. Com a promessa de se reunir com os governadores logo após sua posse, caso eleito, o petista reafirmou que o governo terá um alinhamento, tanto nacional quanto internacional, citando retomar relações com a União Europeia.