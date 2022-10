CIEE promove mutirão de oportunidades nesta quinta-feira (27)

Da Redação



27/10/2022 | 10:07



O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) promove hoje mutirão de vagas na unidade de São Caetano. Serão mais de 600 oportunidades de emprego, que variam entre cargos de aprendizes e estágios em empresas da região. O evento será das 8h30 às 15h30 na rua Alegre, número 1162, no Bairro Barcelona.

"Temos diversas instituições parceiras na região que estão buscando talentos para seus programas de estágio e aprendizagem. É uma ótima oportunidade para quem está procurando entrar no mundo do trabalho", afirma Cleber Galhardo, supervisor de Atendimento às Empresas e Instituições de Ensino do CIEE do Grande ABC.