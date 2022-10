Pela primeira vez, Paranapiacaba terá programação de Halloween

Da Redação



27/10/2022 | 09:35



Paranapiacaba terá, pela primeira vez, uma programação especial para comemorar o Halloween. As atividades programadas pela ABB (Associação Brasileira de Bruxaria), em parceria com os estabelecimentos comerciais da vila, começam no sábado (29) e vão prosseguir até quarta-feira (2), das 10h às 17h. A entrada é gratuita, exceto em algumas atrações. A expectativa é receber 5 mil visitantes. A maioria das atividades será realizada na Biblioteca, localizada na Avenida Rodrigues Alves, 472.

PARADA DAS BRUXAS

Uma das atrações será a Parada das Bruxas, uma grande dança cósmica com roupas típicas, que acontece em três dos cinco dias de Halloween. A primeira apresentação ocorre no sábado, às 14h. As crianças vão poder se divertir com a brincadeira "gostosuras ou travessuras", que ocorre no sábado, às 15h, no domingo, e segunda, às 17h, A programação geral conta com celebrações rituais como "Roda de Tambores" e "Histórias e Magias", baseada na cultura da morte dos maias, astecas e do ritual celta de Samhain. Palestras, teatro, dança, shows, maquiagem sagrada e as lendas de Paranapiacaba também estão nos festejos de Halloween.

Sem esquecer dos atendimentos de tarot e as orientações mágicas. A solidariedade também estará presente no evento. Seguindo o preceito da bruxaria de que a doação gera prosperidade, os organizadores vão lançar o "Sorteio da Prosperidade", que dará direito a uma moeda da sorte. Dessa forma, todos os participantes poderão contribuir com produtos de limpeza ou um pacote de papel higiênico, cuja arrecadação será destinada para instituições cadastradas pela Associação Brasileira de Bruxaria.

COMEMORAÇÃO

Celebrado em vários países no dia 31 de outubro, na véspera da festa cristã do Dia de Todos os Santos, o Halloween tem como provável origem um festival dos celtas da Irlanda, chamado de Samhain, na passagem do verão para o inverno. Os celtas acreditavam que durante o clima frio os mortos regressavam para visitar as casas e que assombrações surgiam para amaldiçoar animais e colheitas. Para espantar os maus espíritos, as pessoas acendiam fogueiras e lanternas com o objetivo de iluminar os caminhos dos mortos.

O primeiro registro ocorreu por volta de 1745. No Brasil, originalmente as comemorações têm caráter completamente distinto, mais semelhante à popularização norte-americana. Abóboras iluminadas, bruxas, monstros, fantasmas, zumbis, vampiros, lobisomens, caveiras e morcegos fazem parte da simbologia.