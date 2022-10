Tom Brady faz reflexão em meio a rumores de divórcio com Gisele Bündchen: Quem você é quando as coisas não estão ótimas?

27/10/2022 | 09:10



Durante o podcast Let?s Go!, Tom Brady desabafou e fez uma reflexão sobre as dificuldades da vida. Aos 45 anos de idade, o jogador está lidando com os rumores do fim do seu casamento com a modelo brasileira, Gisele Bündchen.

- Se você olhar para uma mentalidade de perdedor, você desiste quando fica difícil. Você desiste quando as coisas não acontecem do seu jeito, e eu acho que a parte bonita da vida é que as adversidades te desafiam a descobrir quem você realmente é, disse ele.

Brady também afirmou que as dificuldades te ensinam algo, como quem está do seu lado:

- Todo mundo pode estar lá durante os desfiles, todo mundo pode estar lá quando estão dizendo o quão bom você é. Quem você é quando as coisas não estão ótimas? Quem você é quando as coisas não acontecem do seu jeito? E quando você enfrenta a adversidade? Quem são as pessoas que estão ao seu lado? É isso que as adversidades realmente desafiam você a descobrir.

O craque encerrou seu pensamento falando da importância em ter pessoas que somam em sua vida:

- Você é desafiado mentalmente, fisicamente e emocionalmente, é disso que se trata o esporte ? é disso que se trata a vida e como você a supera. Tudo é desafiador e tudo está evoluindo, e você lida com as circunstâncias como elas são. Você lida com elas com o caráter certo, com os valores certos, com as pessoas e personalidades de qualidade certa, que permitem que você seja bem-sucedido.