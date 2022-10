Bancos começam a enviar US$ 13 bi para que Musk finalize aquisição do Twitter

26/10/2022 | 21:22



Nos Estados Unidos, bancos começaram a enviar US$ 13 bilhões em dinheiro para apoiar a aquisição do Twitter por Elon Musk depois de meses de reviravoltas. Ontem, Musk enviou um chamado aviso de empréstimo aos bancos que concordaram em fornecer a ele o empréstimo para a compra de US$ 33 bilhões, disse uma das pessoas familiarizadas com o assunto.

Isso deu início a um processo pelo qual os bancos depositarão os fundos que estão em uma conta de garantia depois de definir os detalhes finais dos contratos de dívida, disseram as pessoas. Assim que as condições finais de fechamento forem atendidas, os fundos serão disponibilizados para que Musk execute a transação até o prazo de sexta-feira, 28.

A movimentação indica que o acordo está a caminho de ser fechado, depois de Musk ter visitado o escritório do Twitter em San Francisco nesta quarta-feira.

Normalmente, os avisos de financiamento são enviados de três a cinco dias antes do momento em que o dinheiro é necessário. Em circunstâncias normais, esses documentos fazem parte dos procedimentos mundanos de fechamento de negócios tratados por funcionários de back-office que recebem pouca ou nenhuma menção. Mas depois que Musk passou meses tentando desistir do acordo para comprar o Twitter antes de mudar sua posição e concordar em ir adiante no início deste mês, Wall Street e o Vale do Silício estão em alerta máximo para evidências de que ele realmente seguirá com a compra.

Se Musk continuar a fechar o acordo como os sinais sugerem atualmente, isso encerrará um drama corporativo de seis meses e o Twitter deixará de ser negociado publicamente, com seus atuais acionistas recebendo US$ 54,20 por ação. Espera-se que o empresário bilionári leve a plataforma influente em uma nova direção, tendo lançado ideias para mudar o Twitter, inclusive limitando a moderação de conteúdo e inaugurando um novo modelo de negócios.