Gratuidade nos ônibus no segundo turno neste domingo (30/10)

Da Redação



26/10/2022 | 19:49



Seis municípios do Grande ABC terão gratuidade no transporte por ônibus no próximo domingo (30/10), dia do segundo turno das eleições. A decisão foi tomada de maneira colegiada no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

O transporte será gratuito para todas as pessoas no domingo de eleições em Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. São Bernardo aguarda decisão judicial sobre o tema.