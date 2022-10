Alcaraz bate holandês e vai às quartas na Basileia; Medvedev avança em Viena

26/10/2022 | 19:10



Atual número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz avançou às quartas de final do Torneio da Basileia nesta quarta-feira. Sem dificuldades, o tenista de 19 anos superou o holandês Botic van de Zandchulp por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, na competição suíça, de nível ATP 500.

Em grande fase, Alcaraz dominou o 35º do ranking ao longo das duas parciais, com 20 bolas vencedoras e apenas nove erros não forçados. Nas quartas de final, o principal favorito ao título vai encarar o vencedor do duelo entre o local Dominic Stricker e o espanhol Pablo

Carreño Busta.

O torneio serve de preparação a Alcaraz para o ATP Finals, o principal objetivo dos astros do circuito nesta reta final da temporada. O torneio, que reúne os oito melhores e as oito melhores duplas do ano, também será disputado em quadra dura e indoor, como na Basileia. A grande competição será disputada em Turim, a partir de 13 de novembro.

Ainda nesta quarta, o canadense Felix Auger-Aliassime evitou a zebra e superou o local Marc-Andrea Huesler por 6/7 (3/7), 6/4 e 6/4. Terceiro cabeça de chave, ele enfrentará o sérvio Miomir Kecmanovic, ainda pela fase de oitavas de final.

Já o australiano Alex de Minaur, sétimo cabeça de chave, e o italiano Lorenzo Musetti (8º pré-classificado) se despediram nesta quarta. De Minaur foi eliminado pelo dinamarquês Holger Rune por 6/2 e 7/5. Musetti, por sua vez, caiu diante do espanhol Albert Ramos-Viñolas por 1/6, 6/3 e 6/4. Em outros jogos do dia, avançaram os franceses Ugo Humbert e Arthur Rinderknech.

FAVORITOS VENCEM EM VIENA

Também de nível ATP 500, o torneio disputado na Áustria não teve surpresas nesta quarta. O russo Daniil Medvedev e o grego Stefanos Tsitsipas, principais candidatos ao título, venceram e garantiram seus lugares nas oitavas de final. Cabeça número 1, Medvedev superou o georgiano Nikoloz Basilashvili por duplo 6/2.

O próximo adversário do ex-número 1 do mundo será o local Dominic Thiem, que também tem um título do US Open no currículo. Se confirmar o favoritismo, o tenista da Rússia poderá ter outra pedreira pela frente nas quartas, o italiano Jannik Sinner. Nesta quarta, ele superou o chileno Cristian Garin por 6/3 e 6/2.

Já Tsitsipas bateu o local Dennis Novak por 7/6 (7/2) e 6/2. Na sequência, ele vai encarar o croata Borna Coric.