Guedes: beneficiários de programas sociais podem usar recurso para 'tomar pinga'

26/10/2022 | 18:38



Em uma crítica indireta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições deste ano, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira, 26, que beneficiários de programas sociais podem escolher usar os recursos para "tomar uma pinga".

"Você dá dinheiro para mil brasileirinhos e 999 vão fazer a coisa certa. Um vai tomar uma pinga. Às vezes, até vira presidente", disse Guedes, durante participação em evento da Fucape Business School, em Vitória (ES).

No primeiro turno, a coligação de Lula chegou a entrar com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo a remoção de vídeos nas redes sociais que insinuam suposta ingestão de bebida alcoólica durante atos de campanha. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, foi dos aliados de Bolsonaro que compartilhou a publicação à época.

Nesta quarta-feira, 26, o ministro da Economia atacou também o economista Pérsio Arida, um dos criadores do Plano Real e apoiador atualmente de Lula. "Ele atira dez e uma, acerta, que foi o real", afirmou.

Durante a fala, Guedes criticava estudos feitos por economistas próximos ao PT. O ministro ainda afirmou que Arida "fez congelamento de preços, aconselhou para sequestro de ativos financeiros" e que ele "tentou dolarizar o Brasil".