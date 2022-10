Prefeitura de Santo André inaugura 6º Pet Parque na região

Lara Delon

O 6º Pet Parque de Santo André foi inaugurado na tarde desta quarta-feira (26), no parque Cidade dos Meninos, e funcionará diariamente das 6h às 18h. A iniciativa integra um pacote de investimentos da Prefeitura de Santo André voltado à proteção e bem-estar dos animais, em que estão incluídas moedas e praças pet, além da construção de um hospital veterinário.



Segundo o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), esse hospital deve ser inaugurado em abril do ano que vem. Aprovada pela Câmara, a Lei Municipal Pet Friendly, implantada pela vereadora da cidade, Dra. Ana Veterinária (União Brasil), autoriza, mas não obriga estabelecimentos a permitirem entrada e permanência de animais em seus recintos.



“Essa lei possibilita que existam esses espaços em bares e restaurantes, porque há regras para que isso aconteça e se normatize”, diz a vereadora. Além deste, a prefeitura já entregou cinco espaços pet no município, localizados nos parques Antonio Flaquer (Ipiranguinha), Regional da Criança Palhaço Estrimilique, Celso Daniel, Antonio Pezzolo (Pignatari) e Norio Arimura.



De acordo com o secretário do Meio Ambiente, Fábio Picarelli, serão construídos mais quatro espaços para os animais, nos parques Escola, Central, Ulisses Guimarães e Guaraciaba.



Para o prefeito Paulo Serra o espaço pet se torna obrigatório para a sociedade atual, e, por isso, precisam receber equipamentos adequados para maior qualidade de vida. “Os pets nos trazem humanização e sensibilidade. A gente percebe que isso tem crescido cada vez mais em restaurantes e nos estabelecimentos pet friendly, em geral”, diz o gestor.