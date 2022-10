EC São Bernardo contrata jogador com passagem pelo futebol espanhol

Pedro Lopes

26/10/2022



Seguindo o planejamento para 2023, o EC São Bernardo anunciou na manhã de ontem a contratação do jovem meia-atacante Lucas Zatti, de 20 anos. O jogador, formado no Clube Atlético Ypiranga, estava sem clube, mas possui experiência no futebol europeu, tendo atuado no Mallorca, da Espanha.

A princípio, Lucas chega para integrar a equipe Sub-20 do Cachorrão, que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do próximo ano, porém tem grandes chances de integrar o elenco profissional após o torneio.

Em sua apresentação, o atleta relata que “estou muito feliz por voltar ao Brasil e defender um clube com a tradição do EC São Bernardo. Não vejo a hora de poder fazer minha estreia e poder ajudar a equipe com muitos gols e assistências”. Ele também diz que veio “com a intenção de ajudar o clube e trago comigo essa experiência europeia. Espero usar isso a nosso favor nos jogos. Creio que será muito importante”, completou Lucas.

Em 2023, o Cachorrão disputará inicialmente a Série A3 do Campeonato Paulista. Nesta temporada, a equipe do Grande ABC foi eliminada pelo Noroeste, nas semifinais do torneio.