Água Santa se movimenta no mercado de transferências

Pedro Lopes

Especial para o Diário



26/10/2022 | 17:19



O ano de 2023 já começou para o Água Santa. A equipe de Diadema já está se movimentando no mercado para a primeira competição que será disputada, o Paulistão. Nesta temporada, o Netuno ficou na quarta colocação do Grupo A do Campeonato Paulista, conquistando três vitórias, dois empates e sete derrotas em 12 jogos, sendo assim, não conseguiu se classificar para o mata-mata, e quase foi rebaixado para a Série A2.

Logo após o estadual, o time disputou a Copa Paulista, e teve um bom desempenho. Terminou na segunda colocação do Grupo C, porém foi eliminada nas quartas de final, pelo XV de Piracicaba, que veio a ser o campeão. Agora, a temporada do time já começou fora das quatro linhas, e o Água Santa está ativo no mercado, tanto para chegadas quanto para saídas.

Até o momento, apenas uma chegada é certa, a do lateral-direito Reginaldo, de 29 anos, que estava no CRB-AL, para a disputa do Campeonato Paulista. O baiano, que também era alvo do Vitória-BA, estava no clube alagoano desde 2020, tendo feito 144 partidas com a camisa alvirrubra. Ao todo, marcou 4 gols e distribuiu 10 assistências. Agora, chega para vestir a camisa do Netuno no ano que vem.

Já sobre vendas de jogadores, o principal cotado para sair é o atacante Caio Dantas. O atacante está cedido ao Criciúma-SC, que disputa a Série B do Brasileirão, e pode não retornar ao Netuno.

São Bernardo FC e Botafogo-SP aparecem como interessados na contratação do jogador. A preferência é pelo time de Ribeirão Preto, onde o atacante possui uma identificação por marcar o gol que levou o clube para a disputa de pênaltis e posteriormente à semifinal do Campeonato Brasileiro da Série C em 2018.

O diretor executivo do clube, Júlio Rondelli, diz que não dificulta uma possível saída do atleta.

“A gente sabe que ele se sente bem no Botafogo, tem uma história, se houver uma conclusão da negociação entre o atleta e o clube, a gente não vai se opor”, disse.