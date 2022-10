Nanda Costa encanta seguidores ao mostrar os primeiros passos da filha

26/10/2022 | 16:10



Alerta de fofura extrema! Nanda Costa deixou seus seguidores apaixonados após publicar um vídeo de uma de suas filhas dando seus primeiros passos no quintal de sua casa. Tal postagem foi feita nesta quarta-feira, dia 26, no Instagram da artista.

As filhas da atriz, de 36 anos de idade, são gêmeas, e se chamam Tiê e Kim. Nanda cuida das filhotas junto com a esposa Lan Lanh, de 54 anos de idade. As duas mantém um relacionamento duradouro e estável.

Fé, amor e esperança no futuro!, escreveu a mãezona orgulhosa na legenda da publicação.

No vídeo, uma das meninas aparece andando com a música Andar com Fé, de Gilberto Gil, ao fundo.

As gêmeas completaram um ano de idade recentemente, e a família festejou em casa. A atriz compartilhou registros cheios de fofura e uma declaração belíssima para as gêmeas:

12 meses, 365 dias, 8.760 horas, 525.600 minutos e 31.536.000 segundos de tudo que há! Viva nossas Ibejis.