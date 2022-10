Guto Volpi anuncia suspensão da taxa do lixo em Ribeirão

Artur Rodrigues



26/10/2022 | 15:58



O prefeito interino de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), anunciou na manhã desta quarta-feira (26) a suspensão da cobrança da taxa do lixo no município. A medida, segundo Guto, é uma forma de assegurar que as cobranças feitas pela Sabesp sejam realizadas da maneira correta.

"A taxa está suspensa enquanto não resvolvemos o critério de cobrança, não dá mais para ser do jeito que está. Ninguém está entendendo essa taxa, uma hora é uma média de dois meses, outra é de seis, às vezes é a média dos últimos 12 meses. Não estamos gostando do que está acontecendo nessa parceria com a Sabesp", declarou Volpi em seu Instagram.

De acordo com o prefeito interino, Ribeirão Pires foi a última cidade do Grande ABC a cobrar a taxa do lixo. Em 2021, a Câmara aprovou uma proposta levada pelo pai de Guto, Clóvis Volpi (PL), prefeito à época, que estabelecia a cobrança levando em consideração os volumes mensais de água e esgoto de cada contribuinte.

O argumento da gestão de Clóvis foi que a instituição do tributo em Ribeirão seria um cunprimento ao Novo Marco Legal do Saneamento Básico, que estipulou a criação da cobrança para munícpios com mais de 100 mil habitantes.

Em seu Instagram, Guto afirma que poderá votar pela revogação da medida na Câmara caso a Sabesp não estabeleça um critério de cobrança.