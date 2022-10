Brenda Paixão é detonada na web após término com Matheus Sampaio e faz desabafo

26/10/2022 | 15:11



Brenda Paixão usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre o término de seu relacionamento com Matheus Sampaio. Através do Twitter, a ex-Power Couple disse estar sendo atacada na web devido o fim do noivado.

Que fique claro. Eu não abandonei Matheus no momento em que ele mais precisou de mim. Muito pelo contrário? Eu fui forte durante MUITO tempo! O que se passa nos bastidores de uma vida a dois, fica inviável expor. Saibam, eu não tô aqui pra me fazer de vítima, porque tem muita coisa que eu tive que aguentar calada, suportar e segurar uma barra gigantesca por amor. Mas o maior AMOR que devemos sentir é o por nós mesmos.

Não muito tempo depois, Matheus também se pronunciou sobre o assunto:

- Eu tô muito nervoso, triste. É um turbilhão de emoção. Mas, querendo ou não, eu tenho culpa nisso. Agora eu tenho que consertar as coisas, a minha vida, dar a volta por cima e me tornar uma pessoa melhor. Do jeito que eu ainda tô, eu ia acabar estragando ainda mais meu relacionamento por questões pessoais e emocionais também.