Palavras cruzadas: Coquetel lança aplicativo gratuito com 90 jogos

Da Redação

Do 33Giga



26/10/2022 | 14:55



A editora Coquetel, referência em palavras cruzadas, acaba de lançar um aplicativo de jogos gratuito e voltado para todas as idades. Disponível para os sistemas Android e iOS , o app conta com 90 jogos, sendo 30 de nível fácil, 30 de nível médio e 30 de nível difícil, que serão renovados a cada mês. É possível fazer o download no celular ou computador.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Além de palavras cruzadas, que é o carro-chefe da editora, a novidade em breve trará outros jogos como sudoku, criptograma e caça-palavras. Com um layout clean e jogabilidade intuitiva, o aplicativo oferece uma experiência completa e desafia o usuário que busca diversão e informação com jogos que trabalham o raciocínio lógico, a memória e a concentração.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Para mais opções de jogos, além das palavras cruzadas, o aplicativo dispõe de uma versão paga. A assinatura mensal custa R$ 5,90.

“A Coquetel já é referência para os fãs das revistas impressas de passatempos e jogos, e o nosso objetivo é fazer com que a marca tenha o mesmo efeito no universo digital. Elaboramos jogos atuais e acessíveis que pudessem atrair pessoas das mais diferentes faixas etárias, mas não deixamos de lado o fator nostálgico, que é uma de nossas marcas registradas”, diz Jorge Carneiro, diretor presidente da Ediouro Publicações.

“O projeto de desenvolvimento do aplicativo Coquetel foi feito com base na metodologia SCRUM, que traz maior agilidade e interatividade ao conteúdo. Foram cerca de 10 meses de projeto, com atuação de mais de 10 profissionais, incluindo especialistas em design gráfico, programação, gamificação, testes e conteúdo’, diz Thiago Carvalho de Sousa, Chief Technology Officer (CTO) da empresa The Lab.