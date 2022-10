Miraram no que viram e acertaram o que não viram

Rodermil Pizzo



26/10/2022 | 14:28



A cidade de Olímpia, quando a Petrobras, na figura da Paulipetro, gestão do nosso excelentíssimo Paulo Maluf, o político do bordão “rouba, mas faz”, se preparou e se organizou para ser um gigante polo petrolífero. Anunciando a descoberta de petróleo em solo brasileiro, o mundo direcionou olhos para a grande novidade. Seríamos a nova Meca do Ouro Negro?



Lamentavelmente o erro fez com que o petróleo sujo não existisse; no lugar das fundações, passou a brotar em abundância “água quente”. Frustração para alguns e oportunidade para outros. Com a máxima “do limão para limonada”, decidiram transformar o local em uma estância turística e lograram muito, muito êxito mesmo.



Se a cidade tivesse encontrado petróleo no lugar de água quente, com certeza o destino seria outro e jamais saberíamos o resultado. Todavia, o sucesso atual de Olímpia como destino de estância tem impressionado pela qualidade e a grandeza.

Grande parte dos que antes se deslocavam para Caldas Novas e Rio Quente, em Goiás, passou a usufruir dos famosos banhos termais e suas delícias em Olímpia, bem mais próxima da Capital.



O setor turístico da região está fazendo o dever de casa. Promovendo diversão, entretenimento e com valores muito justos e atrativos. Olímpia como polo turístico se fixou e já está entre os maiores centros de lazer de águas quentes do Brasil.

A estrutura local vai de simples pousadas até resorts de padrão internacional. A cidade fez por si o que toda cidade deveria, buscar o melhor do que possui e apresentar para todos.



Com população média de 55 mil habitantes, chega a receber até quatro vezes mais em temporadas e alta estação; mesmo assim, mantendo o padrão e a segurança para os visitantes. Em conversa com um grande amigo do turismo, conhecedor e exigente nas avaliações, o mesmo me confidenciou que esteve hospedado com sua família no Hot Beach Resort e que o avalia com nota máxima, o que comprova que estão no caminho certo. Vale frisar que Caldas Novas, por sua exploração desordenada, em algum momento de sua história chegou a ter dúvida da continuidade do negócio, o excesso de perfurações no lençol freático que abastece a cidade precisou de intervenção imediata assustando a tudo e a todos que investiam e residiam na região.



Olímpia já tem como exemplo que a exploração deve ser sustentável e controlada para que não se torne um destino com prazo de vida curta e sim um destino com nome e sobrenome de respeito à natureza. Como dica fica o link abaixo para que possa saber mais do local e de suas belas hospedagens e parques. Desfrute!



www.hotbeach.com.br



Rodermil Pizzo é doutorando em Comunicação, mestre em Hospitalidade e colunista do Diário, da BandFMBrasil e do Diário Mineiro.