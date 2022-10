Bolsas da Europa fecham em alta, com balanços e sinais da política monetária

26/10/2022 | 13:44



Os mercados acionários da Europa fecharam com ganhos, nesta quarta-feira, 26. Investidores estiveram atentos a resultados corporativos, com foco também em especulações sobre a política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) apoiando o quadro dos dois lados do Atlântico.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,66%, em 410,31 pontos.

Em dia fraco na agenda de indicadores do continente, notícias de empresas estiveram em primeiro plano.

Entre ações em foco após balanços, Santander recuava cerca de 3% na reta final do pregão espanhol, enquanto Deutsche Bank chegou a cair depois de seus resultados, mas avançava pouco mais de 1% nos minutos finais do pregão alemão. Unicredit avançava cerca de 4% em Milão e Iberdrola operava em alta de 2,50% em Madri.

Na política monetária, havia grande expectativa pela reunião de quinta-feira do Banco Central Europeu (BCE). O mercado espera uma elevação de juros de 75 pontos-base, a fim de conter a inflação elevada.

Já nos EUA, houve nos últimos dias uma revisão nas expectativas, com muitos investidores passando a apostar em aperto menos duro a partir de dezembro, o que apoiou o mercado acionário.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,61%, em 7.056,07 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX avançou 1,09%, a 13.195,81 pontos.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 subiu 0,41%, a 6.276,31 pontos.

Em Milão, o índice FTSE MIB registrou ganho de 0,45%, a 22.389,78 pontos.

O índice Ibex 35, da Bolsa de Madri, avançou 0,97%, a 7.870,60 pontos.

Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 0,73%, a 5.692,79 pontos.