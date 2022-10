Fernanda Montenegro se emociona com ator que interpreta Milton em musical

26/10/2022 | 13:38



A atriz Fernanda Montenegro, de 93 anos, se emocionou no musical Clube da Esquina - Os Sonhos Não Envelhecem com a atuação de Tiago Barbosa, que interpreta o cantor mineiro. Ao final do espetáculo, os dois se encontraram.

"Meu filho, desculpe que eu estou te chamando de filho. Você cantou, a gente chorou. Que dia bonito. Um beijo, querido, parabéns. Canta maravilhosamente bem", disse uma das maiores atrizes brasileiras ao ator de 37 anos. Após o encontro emocionado, Fernanda Montenegro deu um selinho em Tiago Barbosa.

A cena é vista em um vídeo, compartilhado pelo ator no Instagram, no dia 16 de outubro. Nesta quarta-feira, 26, Milton Nascimento completa 80 anos. No texto que acompanha a postagem, ele escreveu: "Muito obrigado pelas palavras de carinho, por tua bênção e o interesse em querer conhecer mais de mim. Eu ainda não sei explicar o que foi esse momento".

Barbosa, nascido em São João do Meriti, no Rio, em 1985, é conhecido pelo público brasileiro por seu trabalho no musical O Rei Leão, que estreou em 2013. Ele está de volta ao Brasil agora, após seis vivendo na Espanha, onde protagonizou grandes musicais da Broadway como o próprio O Rei Leão e Kinky Boots.

Ele foi preparador vocal do grupo de teatro Nós do Morro e, incentivado por amigos, decidiu participar da audição do musical O Rei Leão - e, para isso, contou a ajuda financeira desses amigos. Ao fazer o teste para Simba, Barbosa levou às lágrimas a criadora do espetáculo, Julie Taymor, que o elegeu como melhor intérprete do papel.