Michael J. Fox fala sobre Parkinson e ideias para um reboot de De Volta Para o Futuro

26/10/2022 | 13:10



Michael J. Fox já é conhecido por todo o seu otimismo para com a doença de Parkinson desde que foi diagnosticado em 1991. O ator até fundou a sua própria instituição que ajudou a levantar mais de um bilhão e meio de dólares para a pesquisa da doença, e em entrevista para a revista People, abriu o coração.

A estrela de De Volta Para o Futuro revelou que está enfrentando momentos bastante difíceis após a morte de sua mãe em setembro, aos 92 anos de idade. Mas parece que as coisas já estão difíceis há alguns anos.

Vale lembrar que em 2020, quando o ator lançou o seu livro de memórias, ele revelou que passou por dois anos muito conturbados em sua vida. Foi quando ele precisou se submeter à uma cirurgia na medula espinhal para remover um tumor e também sofreu uma dolorosa fratura no braço esquerdo. Na época, Michael foi descansar em um safári na África com a esposa, Tracy Pollan, e seus quatro filhos.

Apesar de ter melhorado um pouco, em 2021 as coisas ficaram difíceis novamente. O astro contou que acabou sofrendo novos machucados extremamente doloridos:

Eu machuquei minha bochecha, depois quebrei minha mão e meu ombro, e em seguida, meu braço direito e meu cotovelo. Tenho 61 anos e estou sentindo um pouco mais.

A falta de equilíbrio se deu por uma infecção após uma cirurgia na mão quebrada, o que impossibilitou Michael de usá-la por algum tempo. E parece que isso não tem afetado apenas o físico do ator, mas também o seu temperamento e humor.

Eu nunca fui um cara mal-humorado, mas isso me afetou. Sempre penso nas pessoas que me ajudam e trabalham comigo. E muitas vezes eu digo a eles: Tudo o que eu disser, apenas imagine que eu falei por favor e obrigado no início. Pare um segundo e absorva que eu poderia ter dito isso, mas não disse, então peço desculpas.

Mas calma, que nem tudo está perdido! Em outra entrevista, dessa para ao ET, o ator revelou que está com a cabeça borbulhando de ideias para uma possível volta da franquia De Volta Para o Futuro.

Na verdade, eu pensei que se eles fizessem o filme novamente, eles deveriam fazer com uma garota como Marty.

Eita, será que rola? Vale lembrar que Fox foi o ator de Marty McFly na trilogia de sucesso dos anos 80.