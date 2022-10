Testamos: Xiaomi Vacuum-Mop 2s aspira e passa pano de maneira personalizada

Marcella Blass

Do 33Giga



26/10/2022 | 12:55



O Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2s é um dos aspiradores robôs mais completinhos da marca chinesa. O modelo conta com navegação LDS, sensores multidirecionais de alta precisão e mapas personalizáveis. A seguir, na avaliação feita pelo 33Giga, você confere como essas e outras configurações influenciam no desempenho do produto.

Raio-X Nome: Robot Vacuum-Mop 2s

Dimensões: 35 × 9,4 cm

Peso: 3,6 kg

Tensão de carregamento: 20 V

Capacidade de carga: 2500 mAh

O que anima: capacidade de aspiração, configurações personalizáveis e escaneamento da planta da casa

O que decepciona: não é oficialmente vendido no Brasil e preço

Preço: cerca de 200 euros

Tecnologia

Toda a operação do Vacuum-Mop 2s é controlada pelo Mi Home, aplicativo de casa inteligente da Xiaomi. Depois de ser conectado, o aspirador começa escaneando todo o local para criar um mapa dos cômodos. Nesse processo, a navegação laser LDS e o algoritmo SLAN otimizam o reconhecimento da planta e tornam o mapeamento muito rápido.

Como ele grava os locais em tempo real, o modelo consegue, ainda, ir adaptando cada ambiente toda vez que passa por ali, tornando o mapeamento mais preciso ciclo após ciclo. Essa capacidade também permite que o robô seja pausado a qualquer momento e depois retome o trabalho sem ficar perdido ou começar o processo novamente.

Para deixar a limpeza mais personalizada e segura, é possível usar o app para criar barreiras em áreas restritas, nas quais você deseja que o robô não passe. Por lá, o usuário também pode ajustar o modo de aspiração e mop em cada um dos cômodos mapeados e agendar dias e horários específicos para os ciclos.

Limpeza na prática

O Vacuum-Mop 2s é um modelo 2 em 1 que aspira e passa um pano úmido no chão. No primeiro quesito, ele cumpre o que promete, e entrega aspiração muito boa mesmo no modo “standard”, que é o mais fraco. O modo mop também é competente na coleta do pó mais teimoso, mas está longe de ser capaz de remover manchas do chão – como a Xiaomi diz no site. Contudo, esse não pode ser considerado um grande problema para o modelo. Afinal, o robô se propõe a ser uma ferramenta de manutenção da limpeza, e não de faxina pesada.

No geral, o modelo aspira muito bem todo tipo de sujeira comum, como cabelos, migalhas e areia de gato. Enquanto isso, sua potência também é capaz de sugar meias, cabos e panos de chão, então certifique-se de deixar a passagem livre ou criar as áreas restritas pelo app.

Preço e disponibilidade

Por fim, além de competente, o robô da Xiaomi é bonito. Apesar de ser grandalhão (são 3,6kg distribuídos em um corpo de plástico de 35×9,4 centímetros), o modelo é bem moderno e se integra ao ambiente sem chamar a atenção.

Com configurações poderosas e design caprichado, o Vacuum-Mop 2s se mostra uma boa alternativa para quem precisa recorrer ao aspirador diariamente. Em especial, para aquelas pessoas quem têm pets que soltam pelo e crianças em casa.

É importante destacar que o robô não é oficialmente vendido no Brasil. Contudo, é possível importá-lo com o preço pelo qual é vendido em alguns mercados da Europa, como Portugal e Espanha, que é de 200 euros (cerca de R$ 1.100).