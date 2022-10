Placa 1. Sexta-feira, 31 de julho de 1992. Curva da Vila Balneária. Estrada do Vergueiro. Nome e passagem preservados.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



27/10/2022 | 00:05



Já informamos: 30 anos depois, as seis placas não existem mais. Ficaram os registros, as fotos e a ideia de se retomar ao tema. Por que não reconstruir as placas, atualizar os dizeres e descobrir outros pontos do passado do Grande ABC para novas comunicações públicas?

Segue-se o texto da primeira placa inaugurada em 1992, sob o testemunho desta gente animada da foto. As seis inaugurações foram documentadas pelo fotógrafo Abel Azevedo Ferreira.

CURVA HISTÓRICA

“Esta curva de Vila Balneária, no Distrito de Riacho Grande, junto à casa da família Sabó, corresponde a trecho do histórico Caminho do Mar, chamado oficialmente de Estrada do Vergueiro.

Esta curva é uma sequência de outras vias urbanas do atual Município de São Bernardo do Campo, entre as quais a Rua Marechal Deodoro, Avenida Senador Vergueiro e Avenida Dr. José Fornari.

Ao inaugurar esta placa, dentro da programação do II Congresso de História do Grande ABC, a Prefeitura objetiva perpetuar a importância deste caminho pioneiro.”

A ideia das placas foi do professor José de Souza Martins e foi defendida por ele durante a preparação do Congresso de História de 1992.

O local desta primeira placa foi indicado pelo saudoso topógrafo Leonardo Fernandes Filho, que nos apresentou o casal Sabó – Sr. Luiz, então com 88 anos, e dona Carolina, 84. O casal está na foto, ao lado de participantes do Congresso de História. Predominam os sorrisos e as lembranças de gente tão querida.

Por este cenário passa o trecho do antigo Caminho do Mar ainda denominado “Estrada do Vergueiro” neste ano de 2022.

A primitiva Estrada do Vergueiro foi desmembrada, cada trecho com um nome, de São Paulo a Cubatão, cortando São Bernardo.

Em 2010, Thiago Henrique Teixeira chegou a fotografar, em trecho da Capital, uma placa com a denominação antiga e desatualizada de “Estrada do Vergueiro”.

Nestes anos todos, várias reportagens foram feitas sobre a via, material que reunido daria uma boa ideia do que foi esta verdadeira “serpente” que começa no Largo da Pólvora, bairro da Liberdade.

Crédito da foto 1 – Abel Azevedo Ferreira; projeto Memória

PRIMEIRA PLACA. Por este chão da atual Vila Balneária passaram viajantes e tropas em tempos imemoriais. Dom Pedro passou por aqui: imagem publicada pela primeira vez em 14 de agosto de 1992 em Memória

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sexta-feira, 27 de outubro de 1972 – ano XV, edição 1982

ECONOMIA & EMPRESAS – Instituto Metodista de Ensino Superior. Faculdade de Teologia, aberta em 1938.

FUTEBOL – Prepare-se para ouvir falar muito neste time: Aliança Clube. Fundado em 9 de setembro de 1969. Jamais foi derrotado, nem em amistosos. Líder do Campeonato Municipal de São Bernardo. Será profissional em 1973. Diretor-presidente: Oswaldo Ferreira.

SÃO CAETANO – General Motors EC completará 37 anos em 1º de novembro (de 1972).

MUSICA – Sucesso do passado vive em São Caetano, a cantora e atriz Aidée Miranda. Descoberta no programa “Campeonato Brasileiro de Calouros”, do Almirante, pela Rádio Nacional, do Rio de Janeiro.

EDUCAÇÃO – FEI terá três modelos de veículos no Salão do Automóvel, idealizados por alunos e professores do DEPV (Departamento de Estudos e Pesquisas de Veículos).

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 27 de outubro de 1992 – ano 34, edição 8215

MANCHETE – Itamar (Franco, presidente da República) pede estudo para baixar juros.

Presidente da Caixa Econômica Federal, Danilo de Castro, apresenta hoje (27-10-1992) proposta para reduzir as prestações da casa própria.

CULTURA & LAZER – Carlos Drummond de Andrade retorna como bardo erótico.

O poeta, que faria 90 anos no próximo sábado (31-10-1992), tem revelado nova dimensão com o lançamento de “O Amor Natural” (Ed. Record).

Reportagem: Margarida Chiarastelli

Crédito da ilustração 2 – Fernandes

DRUMMOND. Uma ilustração de Luiz Carlos Fernandes que o Diário publicou há 30 anos

HOJE

Dia do Engenheiro Agrícola

SANTOS DO DIA

Frumêncio. Apóstolo da Etiópia.

Irmãos Vicente, Sabina e Cristeta (de Ávila, Espanha). Martirizados no início do século IV.

Abraão de Magheranoidhe.

Elesbão de Axum

Gonçalo de Lagos

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Bom Sucesso de Itararé, Holambra, Macedônia, Mairinque, Marapoama, Santa Maria da Serra, Taquarivaí e Torre de Pedra.

Pelo Brasil: Afonso Bezerra, Macaíba e Santana do Matos (RN), Aroeiras do Itaim (PI), Baliza (GO), Cerro Azul (PR), Nova Alvorada do Sul (MS) e Quixadá (CE).