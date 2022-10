Percival Puggina



26/10/2022 | 12:12



Valho-me do vocabulário da ministra Cármen Lúcia para dizer, "com todos os cuidados", que o excesso de poder não é remédio. É veneno. Veneno brabo, de antídoto difícil em qualquer circunstância. As tiranias são sua sistemática evolução.

O excesso de poder tem caracterizado a ação dos nossos tribunais superiores, fazendo-os cair no desagrado de ampla maioria da sociedade brasileira, notadamente entre os que mantêm pela Liberdade profundos sentimentos de afeto. Sim, eu sei, afetos não fazem necessariamente o bom Direito, mas, cá entre nós, menos ainda o produzirão os desafetos, quando falamos de indivíduos livres e de liberdade. E as vítimas dos desafetos ­– coitadas! –­ andam por aí, ou no Exterior, com marcas na paleta.

O bom estado de direito tem mecanismos para atenuar excessos de poder. Nossos constituintes foram zelosos nisso porque muitos deles experimentaram efeitos de sua escassez durante os governos militares. Exatamente por isso, "com todos os cuidados", diante do que aprendi do tempo passado, não posso omitir a advertência que aqui faço.

Valho-me, uma vez mais, de palavras da ministra Cármen Lúcia para perguntar: num passo a passo de medidas "excepcionalíssimas", é para a censura que estamos "desbordando"? Não! Estamos "desbordando ou configurando" uma tirania que já sufoca tantas vozes enquanto arremeda, sem qualidade literária, o ministério da verdade descrito por George Orwell. A "higidez e a segurança" dos direitos individuais estão comprometidas e isso deveria fazer com que fossem "reformuladas imediatamente" essas periódicas emanações totalitárias.

Tiranos só têm urgências. Para eles, tudo tem que ser feito a seu modo e imediatamente. Daí os prazos com a exata medida da impaciência. Daí a "colegialidade" transformada em conivência. Daí a concentração de poderes, fazendo do tirano verdadeira esponja de competências, prerrogativas, instrumentos, recursos e tudo mais que necessário seja.

Já seria ruim só por ser assim. Mas fica pior quando se vê instalada em setores da sociedade, como consequência, verdadeira dispersão sobre o que sejam estado de direito, democracia e liberdade. Por isso, é preciso drenar os excessos absorvidos pela esponja para restaurar, com todos os cuidados, limites ao uso destemperado do poder.

Percival Puggina é membro da Academia Rio-Grandense de Letras, arquiteto, empresário e escritor e titular do site Liberais e Conservadores (ww.pugina.org).