Papel real do Príncipe Harry é questionado no Parlamento britânico

26/10/2022 | 12:10



De acordo com o site People, os papéis reais do Príncipe Harry e do Príncipe Andrew como conselheiros de Estado, que lhes permitem substituir o Rei Charles III estão sendo questionados, com a possibilidade de a princesa Anne e o príncipe Edward substituí-los.

O duque de Sussex e o duque de York estão entre os membros da realeza que podem substituir o rei em deveres oficiais se ele estiver no exterior ou doente. No entanto, com Harry morando na Califórnia e afastado do seu cargo na família desde 2020, e Andrew banido dos seus cargos públicos, o envolvimento de ambos foi questionado nos círculos reais.

Um dos membros da Câmara dos Lordes perguntou se o governo estava feliz em continuar com uma situação em que os conselhos de estado e poderes de regência podem ser exercidos por Harry e Andrew. O Lord Privy Seal, Lord True, então deu a entender que estava na hora de analisar essa situação.

No passado, vimos que o ponto de adesão provou ser uma oportunidade útil para considerar os arranjos em vigor.

Vale pontuar que existe um senso de urgência na decisão, já que o Rei Charles III e a rainha Camilla, estarão fora do país em sua primeira turnê desde a morte da Rainha Elizabeth II.

Ainda, de acordo com uma matéria divulgada pelo Daily Mail , o autor real Robert Hardman disse que o assunto já foi abordado e as discussões estavam em andamento.

As mudanças podem ocorrer dentro de semanas, permitindo que o rei seja capaz de atrair um grupo maior de substitutos reais ? principalmente a princesa real e o conde de Wessex, acrescentou o autor.