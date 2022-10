Com look exótico, Gkay passa perrengue para subir escada e internautas criticam: Está imitando muito a Kim Kardashian

26/10/2022 | 12:10



Nada é inventado, tudo é copiado? Na última terça-feira, dia 25, Gkay deu o que falar na web. Isso porque a influenciadora passou perrengue para subir as escadas de um evento em São Paulo por conta do look exótico que estava usando.

Justíssimo, o vestido da paraibana era todo trabalho no couro, repleto de cintos, fivelas e correntes, fazendo com ela se virasse cada vez que precisava subir um degrau.

Contudo, o vídeo publicado nas redes sociais foi criticado por alguns internautas que afirmaram que Gkay estava imitando Kim Kardashian. Recentemente, a socialite passou pela mesmíssima situação na Milão Fashion Week.

Já está imitando muito a Kim Kardashian, comentou uma internauta.

Ela pegou a referência de Kim e fez o dela, disparou outra.

A Kim está diferente, brincou a terceira.