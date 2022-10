Da Redação



Palavra do Leitor - 26 de outubro de 2022

''GM divide produção de São Caetano com Argentina'' (Economia, ontem). As montadoras fugindo do Brasil de uma maneira ou outra. Os impostos aqui são super altos. Se o País fosse essa belezura que dizem, era só a GM contratar trabalhadores e montar outro turno.

Mariano Edgard - do Facebook

Lembrei do Ágile, que vinha da Argentina. Deu tanta dor de cabeça que nunca mais comprei carro da GM. Deus me livre!

Sandro Benevides - do Instagram

Não precisamos da Argentina. A Ford foi para lá e continua a vender aqui. Boicote neles.

Carlos Roberto Silveira - do Instagram

O Editorial do Diário (Opinião, ontem) mais uma vez é certeiro ao chamar a atenção das autoridades e a antecipar o que pode acontecer com a planta da General Motors em São Caetano. Se em algum tempo a matriz da companhia, nos Estados Unidos, for convencida, pela análise dos relatórios de custos e eficiência, de que é mais vantajoso produzir na Argentina, adeus Grande ABC. Esta é a manifestação do capitalismo em sua face mais cruel. Aos trabalhadores, restará o choro e o ranger de dentes.

José Cardoso - São Caetano

Censura

Na véspera do segundo turno, o maior cabo eleitoral de Bolsonaro é o TSE ao tolher a liberdade de opinião com censura sobre fatos verídicos do passado de Lula, como se fossem mentiras, dando créditos de resposta e restrições à Jovem Pan.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Diadema

''Prefeitura de Diadema antecipa o pagamento de 8.500 funcionários'' (Política, ontem). Véspera de eleição, prefeito petista. Só eu que não vejo isso com bons olhos?

Renato J. Afonso - do Instagram

Brasileiros

Todas as pessoas do mundo são importantes, porém os brasileiros quando nascem recebem uma missão, missão essa que se divide em graça, amizade, solidariedade, receptividade, empatia, simpatia e amor. Nós somos os verdadeiros protagonistas desse grande espetáculo chamado Brasil. Somos uma porta aberta para irmãos de todas e muitas nações. Fazem parte desse nosso Brasil os nossos indígenas, índios que já estavam aqui antes mesmo de seu descobrimento por Cabral. Nossa floresta Amazônica é a maior floresta tropical do mundo, temos a melhor pizza do planeta dentre outras tantas guloseimas. Foi o brasileiro Santos Dumont o criador do avião 14 bis que trouxe ao mundo os modernos aviões que temos hoje. O Ayrton Senna nasceu brasileiro, o Pelé é nosso mineiro e nosso brasileiro. A bossa nova de João Gilberto é brasileira. Vamos votar agora não em partidos, mas em políticos que acreditamosmelhor nos representar. E como diz a canção de Belchior "Deus é brasileiro e anda do meu/nosso lado".

Cecél Garcia - Santo André

CNH

''Grande ABC tem mais de 15 mil motoristas com a CNH vencida'' (Setecidades, ontem). Claro, é um absurdo o valor para se tirar uma carteira. Tudo é caro: seguro, multas, licenciamento etc.

Ermelinda Hungaro Do Prado - Santo André

Cultura&Lazer

Parabenizo o nosso Diário por voltar a dar, com frequência, notícias sobre o cenário cultural do Grande ABC, que é extremamente rico. Após o fim da fase mais grave da pandemia de Covid-19 é sempre bom saber quais são as opções de diversão que existem nas sete cidades e Capital.

Viviano Moreira Assis Silva - Diadema