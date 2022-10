Polícia investiga crime ambiental na região do Riacho Grande

Da Redação



26/10/2022 | 11:59



A Polícia Civil investiga a responsabilidade pelo descarte de cerca de 100 mil metros cúbicos de resíduos de construção civil jogados em área de preservação permanente, próxima à Rodovia Índio Tibiriçá, na região do Riacho Grande, em São Bernardo, na segunda-feira (25). O descarte ilegal envolvia despejo de terra e entulho, soterrando vegetação nativa e curso d’água, próximo ao trecho da rotatória nos arredores da Estância Alto da Serra.



A ação foi identificada pela equipe da brigada municipal, com apoio da fiscalização ambiental e da Guarda Ambiental, que flagrou os infratores e os levou à Dicma (Delegacia de Investigação de Infrações e Crimes contra o Meio Ambiente. Além do despejo, o terreno público era usado para queima de resíduos. O espaço é uma área de proteção aos mananciais, protegida pela Lei da Billings (13579/2009), com incidência em área de preservação permanente (APP), afetando o braço de abastecimento da represa. Agora embargada, a área pertence a fazenda pública do Estado de São Paulo. Diante da autuação, a Prefeitura formalizará ofício ao governo do Estado para comunicar sobre a invasão.



Entre os crimes em investigação estão descarte irregular, intervenção em vegetação, atividade poluidora, construção sem licença e queima de resíduos. O valor da multa administrativa aplicada até o momento já ultrapassa R$ 13 mil, mas deve aumentar porque há outras multas a serem consideradas como a de descarte, que será de aproximadamente R$ 600 mil.



“A atividade ilegal flagrada pela fiscalização municipal evidencia a audácia de pessoas e grupos que, alheios à crise climática que assola o planeta e ao valor da riqueza ambiental de nossa cidade, insistem em manter velhas posturas de devastar florestas e desrespeitar a humanidade – presente e futura – em proveito próprio. A administração atual e os demais órgãos e autoridades envolvidos na fiscalização, controle e repressão de práticas desta natureza estão atentos e unidos no combate à criminalidade ambiental”, diz Regina Célia Damasceno, secretária de Meio Ambiente e Proteção Animal de São Bernardo.